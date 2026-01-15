A Coruña cierra este jueves parques, jardines y playas por la alerta de temporal

La alerta por temporal ha obligado al cierre de parques, jardines y playas en la ciudad de A Coruña. Así lo ha comunicado el Concello a través de las redes sociales ante la alerta amarilla por viento y naranja en el mar. Un viento que se ha dejado notar desde la madrugada y que nos acompañará, al menos, durante gran parte de este jueves, 15 de enero.

La ciudad herculina lleva una semana marcada por el mal tiempo, con lluvias y viento provocados por el temporal costero. Una alerta que en tierra se rebaja a amarilla por fuertes vientos.

En el litoral, A Coruña está bajo alerta amarilla por olas de hasta 5 metros de altura hasta las 18:00 horas del viernes. El aviso por mar de viento fue amarillo hasta las 06:00 horas de esta mañana, con vientos de fuerza 7, a partir de esa hora, la alerta subió a nivel naranja hasta las 09:00 horas de este jueves, con vientos de fuerza 8, especialmente en la zona de Ferrol-Ortegal. El aviso se situará en amarillo hasta las 12:00 horas con intervalos de viento de fuerza 7.

Por ello, ante la previsión meteorológica, los parques y jardines de la ciudad permanecerán cerrados al menos durante toda la jornada de hoy. "AVISO | Debido á alerta amarela por vento e laranxa por mar, este xoves permanecerán pechados parques, xardíns e praias da Coruña. Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencias en todo momento e extremar precaucións".