Los vecinos de Oleiros (A Coruña), en contra de la central hidroeléctrica de Encrobas

Diferentes asociaciones vecinales y medioambientales se oponen al proyecto de central hidroeléctrica de bombeo reversible en el entorno de la laguna de As Encrobas, una iniciativa que no cuenta con el respaldo de la vecindad y que genera una fuerte contestación social en la zona".

Las entidades denuncian conflictos de interés y la falta de garantías en un proyecto impulsado por la empresa Coventina Renovables y avalado por la Xunta de Galicia como actuación "estratégica".

La iniciativa prevé una inversión superior a los 345 millones de euros y hasta seis años de obras, con importantes afecciones para la población de Cerceda y de los municipios limítrofes.

El ayuntamiento de Oleiros ha decidido apoyar, además de las reivindicaciones vecinales, el recurso de alzada presentado por la entidad Salvemos Barcia-Xalo contra la concesión otorgada para este aprovechamiento hidroeléctrico en Meirama.

Uno de los principales argumentos de rechazo es que el proyecto es incompatible con el uso del agua para el abastecimiento de la población, al mantenerse en constante circulación entre el depósito superior de O Xalo y la laguna de As Encrobas para la generación eléctrica.

El alcalde, Ángel García Seoane, criticó duramente que se presente como una iniciativa de energía renovable cuando, a su juicio, responde a una operación económica que beneficiará a unos pocos en detrimento de la vecindad, condenando a la zona a años de obras, movimientos de tierras e inseguridad.