Roban en un coche en A Coruña durante el Dépor-Atlético: "Se llevaron dos mochilas y un bolso"

Juan, su hermano y una amiga tenían todo listo para disfrutar ayer de una noche de fútbol. Los tres acudieron al partido de Copa del Rey entre Dépor y Atlético de Madrid, momento en el que alguien aprovechó para reventar la ventanilla del coche que habían dejado aparcado en las inmediaciones del estadio de Riazor y robar lo que tenían en el maletero.

"Le dejaron aparcado para ir al fútbol en la calle Virrey Osorio con la avenida de la Habana, era el segundo coche junto al paso de cebra. A las 20:45 horas me llamó la Policía Local, porque el coche está a mi nombre pero lo usa mi hijo, para decirme que había avisado un vecino de que estaba la ventanilla rota", relata Paula García, madre de los afectados.

El autor o los autores de los hechos rompieron la ventanilla del lado del conductor y posteriormente abrieron el maletero. "Se llevaron dos mochilas y el bolso de una amiga", señala Paula García.

¿El botín? Un portátil, una chaqueta y los apuntes de los ciclos que cursan en los dos chicos, mientras que en el bolso la joven llevaba el DNI, unas llaves y 17 euros. El conductor tenía además un altavoz portátil en la guantera del coche, espacio que no revisaron los ladrones.

Paula García espera que sus hijos puedan, al menos, recuperar los apuntes. "Del ordenador, por suerte, tienen copia de seguridad. Pero con los apuntes... te encuentras con un trimestre perdido. Es una tontería, pero está disgustado", señala esta madre.

"Desde que ellos aparcaron a las 20:15 horas hasta que me llamó la Policía pasó muy poco tiempo, creo que los vieron meter el bolso en el maletero", explica la mujer, que señala que la zona en la que estaba el coche estacionado está iluminada y por ella, sobre todo en días de partido, pasa mucha gente.

Los jóvenes tienen previsto ir a poner la denuncia este mismo mediodía. Esta familia, sin embargo, ya sufrió hace tiempo un intento de robo en el Barrio de las Flores: rompieron la ventanilla del coche pero no se llevaron nada.

"Fue en una época en la que cada noche durante 15 días robaban en 10-12 coches. Eso se tranquilizó", explica Paula García, que en aquella ocasión también había interpuesto la denuncia.