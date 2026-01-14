Inés Rey recibe en A Coruña al nuevo director de la AESIA, Alberto Gago

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, mantuvo esta mañana una reunión institucional con Alberto Gago Fernández, nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), cuya sede se encuentra en la ciudad.

Durante el encuentro, la regidora puso en valor el papel estratégico que desempeña la AESIA y trasladó a su nuevo responsable el apoyo y la plena colaboración institucional del Ayuntamiento, deseándole una etapa fructífera al frente de la agencia estatal.

Inés Rey expresó el respaldo del Gobierno municipal al trabajo que desarrolla la AESIA y destacó la importancia de su implantación en A Coruña.

"La presencia de esta agencia reafirma el posicionamiento de la ciudad como referente en el ámbito de la innovación tecnológica con garantías democráticas y supervisión pública", subrayó la alcaldesa, que reiteró la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando activamente para facilitar su crecimiento y consolidación.

Durante la reunión, recordó además que este año el Ayuntamiento acometerá la rehabilitación del edificio de La Terraza, que se convertirá en la sede definitiva de la AESIA en A Coruña, un proyecto clave para reforzar la presencia de la agencia en la ciudad.