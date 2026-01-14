Ofrecido por:
Denuncian que un coche aparece en el paseo marítimo de A Coruña con el parachoques destrozado
Un particular ha mostrado en redes cómo se ha encontrado su vehículo tras la madrugada del lunes al martes pasado
Te puede interesar: Retiran el cuerpo del hombre de 77 años fallecido en su domicilio de Oleiros (A Coruña)
La madrugada del lunes al martes, 13 de enero, un vehículo sufrió grandes destrozos en el paseo marítimo de A Coruña. Así lo ha denunciado su propietario, a través de redes sociales, señalando que encontró su coche con la parte delantera completamente destrozada. Es el único coche afectado.
El propietario, Daniel Fernández, cuenta a Quincemil que el turismo estuvo aparcado a la altura del Instituto Oftalmológico Quirónsalud durante esa noche. "Los buseros que pasan por la zona me comentaron que a las 23:00 el coche estaba bien y que, a primera hora del martes, sobre las 07:00, se encontraba con el morro destrozado", explica.
"Cuando fui a recogerlo a las 15:10 de la tarde, me encontré con que las piezas llegaban hasta el oftalmológico. Además, locales comerciales de la zona me comentaron que a las 08:00 de la mañana había Policía Local", relata el dueño. En el vídeo, compartido por EloyTP, se puede observar cómo el parachoques del coche ha quedado completamente desmantelado.
#Coruña - Me piden ayuda por si alguien pudo ver algo la pasada noche.— Eloy TP (@EloyTP) January 14, 2026
Así apareció este coche 🚙 en el Paseo Marítimo, a la altura del Instituto Oftalmológico Quirónsalud 🏥
Gracias pic.twitter.com/Ei5q2UZsl9