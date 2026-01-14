Denuncian que un coche aparece en el paseo marítimo de A Coruña con el parachoques destrozado

Imagen del estado en el que se ha encontrado el propietario su coche en A Coruña Cedida

La madrugada del lunes al martes, 13 de enero, un vehículo sufrió grandes destrozos en el paseo marítimo de A Coruña. Así lo ha denunciado su propietario, a través de redes sociales, señalando que encontró su coche con la parte delantera completamente destrozada. Es el único coche afectado.

El propietario, Daniel Fernández, cuenta a Quincemil que el turismo estuvo aparcado a la altura del Instituto Oftalmológico Quirónsalud durante esa noche. "Los buseros que pasan por la zona me comentaron que a las 23:00 el coche estaba bien y que, a primera hora del martes, sobre las 07:00, se encontraba con el morro destrozado", explica.

"Cuando fui a recogerlo a las 15:10 de la tarde, me encontré con que las piezas llegaban hasta el oftalmológico. Además, locales comerciales de la zona me comentaron que a las 08:00 de la mañana había Policía Local", relata el dueño. En el vídeo, compartido por EloyTP, se puede observar cómo el parachoques del coche ha quedado completamente desmantelado.

