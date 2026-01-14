El corte de San Cristóbal con Alfonso Molina, en A Coruña, colapsa Matogrande en su segundo día

El corte del acceso de San Cristóbal hacia Alfonso Molina en A Coruña ha vuelto a provocar fuertes retenciones de tráfico las primeras horas de este miércoles, 14 de enero. El caos comenzó alrededor de las 07:30 horas, coincidiendo con la hora punta de desplazamientos a centros educativos y de trabajo.

El ramal lleva cerrado desde ayer a las 14:30 horas, cuando los operarios cerraron el desvío, obligando a los conductores a continuar recto hacia la rotonda de Matogrande. Por ello, desde ayer se están viviendo episodios de retenciones desde Matogrande al Viaducto de Lonzas y también desde Monelos hasta Matogrande, atravesando la zona del Barrio de las Flores.

Desde la sala de Tráfico de la Policía Local recomiendan evitar en la medida de lo posible circular por la zona en los próximos dos meses, periodo en el que se prolongarán las obras.

Esta mañana, la rotonda de Matogrande quedó completamente colapsada, con retenciones tanto de los vehículos procedentes de Agrela y San Cristóbal como de los que salían del propio barrio. Sobre las 09:45 horas, con la entrada en la hora valle, la situación empezó a normalizarse, aunque se prevé que por la tarde puedan volver a repetirse los atascos.

El corte, iniciado este martes, 13 de enero, se mantendrá hasta el 17 de marzo y responde a las obras de reurbanización de Alfonso Molina. Con esta actuación, la avenida pasará a contar con cuatro carriles por sentido, en lugar de tres, además de incorporar mejoras de accesibilidad y nuevas sendas ciclistas y peatonales.