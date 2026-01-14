Ofrecido por:
El corte de San Cristóbal con Alfonso Molina, en A Coruña, colapsa Matogrande en su segundo día
La Policía Local recomienda utilizar rutas alternativas y evitar este punto en la medida de lo posible
El corte del acceso de San Cristóbal hacia Alfonso Molina en A Coruña ha vuelto a provocar fuertes retenciones de tráfico las primeras horas de este miércoles, 14 de enero. El caos comenzó alrededor de las 07:30 horas, coincidiendo con la hora punta de desplazamientos a centros educativos y de trabajo.
El ramal lleva cerrado desde ayer a las 14:30 horas, cuando los operarios cerraron el desvío, obligando a los conductores a continuar recto hacia la rotonda de Matogrande. Por ello, desde ayer se están viviendo episodios de retenciones desde Matogrande al Viaducto de Lonzas y también desde Monelos hasta Matogrande, atravesando la zona del Barrio de las Flores.
Desde la sala de Tráfico de la Policía Local recomiendan evitar en la medida de lo posible circular por la zona en los próximos dos meses, periodo en el que se prolongarán las obras.
Esta mañana, la rotonda de Matogrande quedó completamente colapsada, con retenciones tanto de los vehículos procedentes de Agrela y San Cristóbal como de los que salían del propio barrio. Sobre las 09:45 horas, con la entrada en la hora valle, la situación empezó a normalizarse, aunque se prevé que por la tarde puedan volver a repetirse los atascos.
El corte, iniciado este martes, 13 de enero, se mantendrá hasta el 17 de marzo y responde a las obras de reurbanización de Alfonso Molina. Con esta actuación, la avenida pasará a contar con cuatro carriles por sentido, en lugar de tres, además de incorporar mejoras de accesibilidad y nuevas sendas ciclistas y peatonales.
Durante los tres meses que durará el cierre, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas y evitar este punto. Quienes se dirijan desde Agrela pueden optar por la avenida de Glasgow y bordear por la avenida de la Universidad hacia la avenida García Sabell para incorporarse a Alfonso Molina, o bien atravesar Elviña y salir por Pajaritas. Estas y otras alternativas ayudarán a evitar el colapso de una zona especialmente conflictiva en horas punta.
Retenciones en Juan Flórez
Este martes sobre las 08:30 de la mañana la zona de Juan Flórez en el centro de la ciudad también tuvo retenciones de tráfico provocadas por la avería de un autobús de Alsa que trasladaba a trabajadores de Pull&Bear.
La circulación del tráfico estuvo afectada durante unos minutos, pero desde la sala de pantallas de la Policía Local confirman que se está recuperando poco a poco la normalidad.