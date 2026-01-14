Cerceda (A Coruña) está de suerte: se venden 10 cupones con 35.000 euros de premio cada uno

Cupones de la ONCE en un kiosko de A Coruña, en una imagen de archivo. Enrique Romanos Tardío

El Cupón Diario de la ONCE de ayer martes repartió suerte en el municipio coruñés de Cerceda. Un total de 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno fueron comercializados en el concello, por lo que el premio total asciende a 350.000 euros.

Jesús Manuel Marta Baldomir es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 350.000 euros, en su ruta de venta por Cerceda.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Este sorteo, además, entrega 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

"Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas", señala la organización.