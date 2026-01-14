El BNG de A Coruña ve "incomprensible e inaceptable" la pasividad ante el Programa Lecer

La concejala del BNG Mercedes Queixas considera "incomprensible e inaceptable" que el Ayuntamiento mire hacia otro lado mientras la empresa adjudicataria del Programa de Lecer, Serviplus SL, vulnera los derechos laborales del personal que presta este servicio en el Fórum Metropolitano y en el Ágora. Un programa que, según recuerda, cuenta con un elevado respaldo vecinal y una amplia participación.

Queixas llevará este asunto al Pleno municipal de este jueves mediante una pregunta oral, en la que interpelará directamente al Gobierno local sobre su verdadero compromiso con el Programa de Lecer.

La edil nacionalista quiere saber si el Ejecutivo de Inés Rey apuesta realmente por mantener un proyecto cultural muy querido por la ciudadanía, en el que participan alrededor de 3.000 personas en las ediciones de primavera y otoño.

La empresa adeuda al personal el salario del mes de diciembre y la paga extra de Navidad, una situación que el BNG califica de inaceptable.

"El Ayuntamiento debe exigir a la adjudicataria que cumpla con sus obligaciones y respete los derechos laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores", subraya Queixas, más aún cuando el contrato con Serviplus finaliza el próximo mes de mayo, lo que abre la puerta a mejorar y reforzar el programa.

La polémica con las Escuelas Deportivas Municipales

El Ayuntamiento de A Coruña ya tuvo que rescatar de urgencia la concesión a Serviplus de las Escuelas Deportivas Municipales, que tienen más de 3.500 usuarios. Tras el retraso de los pagos, los monitores aún tienen pendiente cobrar tanto la nómina de diciembre como la paga extra.

En Junta de Gobierno Local en víspera de Reyes, se acordó que la empresa municipal Emvsa asuma la gestión de este servicio durante seis meses, período en el que se desarrollará el pliego de condiciones y la adjudicación a una nueva empresa.

Para reclamar una mejora en las condiciones que refleja ese pliego, que ya se encuentra en su etapa final antes de ser publicado "en breve", como insisten fuentes municipales, han realizado en este año 2026 hasta cuatro jornadas de huelga, con varias manifestaciones y concentraciones que han contado con el respaldo del colectivo de alumnos.