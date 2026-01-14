El aviso de una vecina en A Coruña permite ayudar a una anciana que se había caído en su vivienda

Una persona mayor que se había caído en su vivienda recibió ayuda gracias al aviso de una vecina. La afectada, residente en un edificio de la avenida Buenos Aires de A Coruña, estaba en el suelo pidiendo ayuda cuando fue escuchada por una vecina.

Los hechos ocurrieron sobre las 07:51 horas de este miércoles. Una mujer de avanzada edad pedía ayuda desde su vivienda tras haberse caído al suelo, ante lo que una vecina alertó a los servicios de emergencias.

Los bomberos de A Coruña se desplazaron hasta el lugar, donde comprobaron que la puerta del piso estaba abierta y los servicios del 061 estaban haciéndole una valoración sanitaria a la mujer.

Un fallecido en Oleiros

Un equipo forense ha procedido este miércoles al levantamiento del cadáver de un vecino de Perillo, en Oleiros. Los vecinos dieron la voz de alarma al llevar unos 15 días sin tener noticias del varón, de 77 años.

Una de las vecinas mantenía contacto con él mediante notas que dejaba en su puerta, pero vio que el hombre no había recogido la última de ellas. Otros residentes en el inmueble advirtieron que llevaba tiempo sin abrir las ventanas.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el fallecido sufría de síndrome de Diógenes, lo que dificultó en un primer momento la entrada en su domicilio ante la gran cantidad de basura acumulada. Todo apunta a que la causa de la muerte fue probablemente natural.