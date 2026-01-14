Imagen del incidente.

Imagen del incidente. Cedida.

A Coruña

Atropellada en A Coruña una mujer de 31 años en un paso de peatones en Os Rosales

Fue atendida en el lugar por parte de los servicios sanitarios

Esta tarde, sobre las 21:00, ha tenido lugar un atropello a una peatón por parte de un vehículo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña, en el entorno de un supermercado.

Los servicios de emergencias no tardaron en llegar al lugar

La herida, de carácter leve, fue una mujer de 31 años. Fue atendida en el lugar, sin requerir traslado a centro hospitalario. El alcance tuvo lugar en un paso de peatones.

El suceso obligó a la intervención del equipo de atestados de la Policía Local, así como a una ambulancia del 061.