Atropellada en A Coruña una mujer de 31 años en un paso de peatones en Os Rosales

Esta tarde, sobre las 21:00, ha tenido lugar un atropello a una peatón por parte de un vehículo en el barrio de Os Rosales, en A Coruña, en el entorno de un supermercado.

La herida, de carácter leve, fue una mujer de 31 años. Fue atendida en el lugar, sin requerir traslado a centro hospitalario. El alcance tuvo lugar en un paso de peatones.

El suceso obligó a la intervención del equipo de atestados de la Policía Local, así como a una ambulancia del 061.