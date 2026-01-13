Vecinos de Oleiros (A Coruña) alertan de la presencia de un cadáver que lleva varios días en el interior de un piso

Vecinos de Perillo, en Oleiros, han alertado este martes de la presencia de un cadáver en una vivienda ubicada en la calle Beiramar 1 del municipio coruñés. Según han informado a Quincemil, el cuerpo llevaría varios días en el interior del piso.

De acuerdo con el relato, los bomberos acudieron al inmueble y llegaron a romper una ventana para acceder a la vivienda, confirmando la presencia del cadáver en su interior.

Más tarde, un equipo forense se desplazó hasta el lugar, aunque no pudo realizar la intervención debido al estado de la vivienda, ya que "la acumulación de basura impedía incluso la apertura de la puerta".

Ante esta situación, vecinos solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Oleiros para proceder a la limpieza del piso y permitir así el levantamiento del cadáver. Sin embargo, según la misma fuente, desde el consistorio informaron de que no disponían de personal suficiente en ese momento, aplazando la actuación hasta el día siguiente.

Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre la identidad del fallecido ni sobre las causas de la muerte, a la espera de que se puedan completar las actuaciones correspondientes en el interior de la vivienda.