Vecinos de Os Mallos, A Coruña, denuncian robos en coches: "Me robaron dos balizas V16"

En las últimas semanas, el barrio de Os Mallos, en A Coruña, ha sufrido una oleada de robos en coches estacionados en diferentes puntos, como al lado del centro cívico y en garajes privados. Así lo confirman vecinos afectados de la zona y la Asociación Vecinal Independiente Mallos-Vioño.

Un vecino afectado de la zona señala a Quincemil que se ha visto afectado en varias ocasiones por la ola de robos: "Es la tercera vez que me entran en el coche en año y medio". El coruñés explica que, en su caso, tuvo suerte y no le rompieron ninguna ventanilla, sino que forzaron la cerradura.

Aunque, lo más sorprendente es el botín que se llevaron los ladrones en una de las ocasiones: la baliza V16, que desde este mes de enero es obligatoria para todos los vehículos. "Como cuesta dinero aprovechan", dice el vecino. También le rompieron el retrovisor: "Hace poco en la Sardiñeira rompieron un montón de retrovisores a vehículos".

El vecino cuenta que hablando con conocidos del barrio muchos de ellos viven situaciones similares a la suya. "En los coches viejos no les hace falta romper la ventanilla, porque si los inclinan pueden forzar fácil la cerradura", dice.

Además, la misma fuente confirma que en ocasiones se ven a personas paseando por el barrio mirando los coches. "Los tienen fichados. Van pasando y los van mirando a ver cuáles roban", apunta.

Robos en garajes privados

El secretario de la entidad vecinal, José Roble, confirma que en el último mes se produjeron varios robos a vehículos en el barrio. "En Navidad entraron en tres días dos veces en el mismo garaje, afectando a 30 coches en dos plantas", cuenta. Señala que en la primera entrada robaron en 12 coches: "Hace unos días cogieron a una chica en la avenida de Os Mallos que se escondía en un trastero tras robar en un coche".