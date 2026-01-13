Taxistas exigen en A Coruña regular los VTC: "Seguimos protestando aunque solo nos quede el pataleo"

Taxistas de todos los puntos de Galicia, al margen de las asociaciones, participan esta mañana en una manifestación multitudinaria en A Coruña reclamando la regulación del sector de los VTC, que han entrado pisando con fuerza en las grandes ciudades. Los taxistas aseguran que están operando en tramos urbanos pese a que el TSXG negó que pudiesen hacerlo hasta que haya una normativa.

"Indicaba claramente que no podían hacer servicios urbanos. Vamos a presentar a través de registro una solicitud de todas las actividades, operativos, sanciones y expedientes contra los VTC que actuaron de forma irregular y estamos seguros de que no hay ninguno porque por parte de la Policía Local no hemos visto ningún operativo", asegura el portavoz, Juan Carlos Sambad.

El portavoz de los taxistas que participaron en la protesta señaló que los expedientes que tiene el concello sobre la mesa proceden de inspectores de la Xunta y culpó a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, de "no luchar por los obreros" al abrir la puerta a los VTC "desde hace siete años".

"Si me quiere decir que eso es ayudar a las casi 5.000 familias que vivimos del taxi en Galicia... Usted es del mismo partido que en Vigo, donde han creado un cuerpo específico para luchar contra las irregularidades de los VTC, están siendo formados policías locales en Vigo para conocer la ley y poder sancionar comportamientos irregulares", añadió el taxista, en referencia a Inés Rey.

A este respecto, Juan Carlos Sambad señaló que la Xunta tiene una herramienta en la que se puede ver en tiempo dónde recogen y dejan a los clientes los VTC para lo que solo "solicita que se habilite un número de agentes determinado con nombres y apellidos". "De 360 que tiene A Coruña, solo se ha solicitado que se habilite a dos", lamenta el taxista.

"Si se puede ver un histórico de estos meses, más del 80% de los servicios que han realizado los VTC en Galicia son irregulares porque son de ámbito urbano", asegura Juan Carlos Sambad, que se mostró tajante: "Seguimos protestando aunque solo nos quede el pataleo".

Unos 100 participantes

Los conductores se dieron cita a las 11:00 horas frente al edificio de Sindicatos para iniciar a las 12:00 la marcha "híbrida": unos fueron a pie y otros en sus vehículos. La pancarta que llevaban ocupó dos carriles de Alfonso Molina, por donde iniciará la trayectoria hasta llegar a Linares Rivas y, posteriormente, O Parrote.

La manifestación fue muy ruidosa, con los coches pitando a su paso por los diferentes puntos de la ciudad por donde transcurre. El paso de la protesta obligó a cortar dos carriles de Alfonso Molina desde Matogrande y a retrasar el corte a la avenida desde San Cristóbal previsto a las 10:00 horas hasta las 14:30 horas.

Conforme avanzaban los participantes en la manifestación, de forma fluida pero lenta, hubo que cortar un carril más a la altura de Elviña. El tráfico, además, se ralentizó desde el inicio de la avenida, provocando retenciones.

La protesta contó con la participación de taxistas de la ciudad, pero también de otros puntos de Galicia como Santiago de Compostela, Vigo o Tui, así como con alguno del municipio vecino de Culleredo.

Las asociaciones, pendientes de reuniones

Las asociaciones profesionales de taxistas están a la espera de una reunión con la Concejalía de Movilidad, para evaluar los avances de la futura ordenanza que regule la circulación de los vehículos VTC y la situación de las actas de infracción emitidas por la Xunta de Galicia.

Movemento Sumar Coruña, por otro lado, ha señalado que el sector del taxi se encuentra en una "situación de indefensión" frente a los VTC en A Coruña. Así, el partido ha cargado contra el ayuntamiento y la Xunta por no ofrecer soluciones a los taxistas y señala que la normativa ofrece margen legal "suficiente para actuar".