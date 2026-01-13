La situación de urgencias del CHUAC, en A Coruña, obliga a cerrar la unidad de trauma

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) vive "una situación de colapso grave y sostenido en sus Urgencias", provocada por el aumento de infecciones respiratorias y una falta estructural de medios y planificación, según denuncia la Comisión de Centro del hospital.

Desde el CHUAC alertan de que la sobrecarga ya afecta a todo el complejo hospitalario, con ausencia de camas disponibles y un colapso permanente de Urgencias, lo que ha obligado a adoptar medidas excepcionales como el cierre de la unidad de trauma para el ingreso de pacientes procedentes de Urgencias.

La Comisión de Centro advierte de que estas actuaciones no solucionan el problema de fondo y contribuyen a que la presión asistencial se extienda a otras áreas, poniendo en riesgo la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

En este sentido, comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servicios de Urgencias Hospitalarias de Galicia, que califican la situación como no puntual ni excepcional, sino consecuencia directa de carencias estructurales, especialmente en Atención Primaria.

El impacto también se deja sentir entre los profesionales sanitarios, que denuncian una sobrecarga extrema, con plantillas insuficientes y un desgaste físico y emocional creciente.

Por ello, la Comisión insta a la gerencia del CHUAC y a la Consellería de Sanidade a abandonar las soluciones provisionales y adoptar medidas urgentes y estructurales que permitan revertir la situación.

Desde la gerencia del área sanitaria coruñesa reconocen una afluencia elevada en Urgencias, aunque la atribuyen a una demanda acorde a esta época del año, marcada por las infecciones respiratorias y el periodo invernal, y aseguran que el plan de invierno está activado y que la asistencia sanitaria está garantizada, tal y como explica Europa Press.