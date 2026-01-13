El PSOE gallego exige un transporte digno entre A Coruña y Ferrol en autobús

El PSOE gallego ha reclamado públicamente que se garanticen condiciones dignas en la línea de autobús entre A Coruña y Ferrol, después de que en los últimos días numerosos usuarios quedaran varados en las estaciones por falta de plazas y saturación del servicio.

El parlamentario socialista Aitor Bouza asegura que "en los últimos días, por desgracia, volvimos a ver cómo usuarios y usuarias del transporte público por carretera quedaban tirados en las propias estaciones".

Bouza advierte que esta situación no es nueva, y que su partido no permanecerá callado ante estos hechos.

El diputado anuncia que su grupo registrará iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta medidas concretas que solucionen este problema. Según Bouza, las incidencias afectan tanto a A Coruña y Ferrol como a las paradas intermedias, donde "cuando llega el bus al lugar de la parada, al estar lleno, no puede subir nadie, o en otros casos ni siquiera para, porque va absolutamente completo".

El socialista critica que no se implementen refuerzos ni se añadan autobuses adicionales, y reclama al gobierno autonómico que aplique todos los mecanismos posibles para corregir la situación y que no vuelva a ocurrir.

"Si tienen que establecer un plan de refuerzo, que lo hagan; si deben realizar inspecciones para que no se repita, que las lleven a cabo", insiste Bouza. "El servicio interurbano entre A Coruña y Ferrol debe garantizar regularidad, fiabilidad y accesibilidad", subraya.

Además, el PSOE gallego exigirá que la Xunta rinda cuentas mediante un informe sobre las causas de estas deficiencias y aclare si ha tomado medidas correctivas o sancionadoras contra la empresa responsable del servicio.