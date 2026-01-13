La protesta de los taxis retrasa el corte de tráfico al acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal

La manifestación de taxis en A Coruña reclamando la regulación del sector de los VTC que se celebrará este martes, 13 de enero, retrasará hasta el mediodía el corte de tráfico en el acceso desde San Cristóbal hacia Alfonso Molina.

Según informa la Delegación del Gobierno, el corte, programado inicialmente a partir de las 10:00 horas de este martes para continuar las obras de remodelación de la principal arteria de la ciudad, se pospone hasta las 14:30 horas debido a la movilización de los taxis. La protesta ocupará dos carriles de la avenida de Alfonso Molina, que partirá desde este punto para continuar su recorrido hasta Linares Rivas.

A partir de ahí, la movilización avanzará hasta Plaza de Ourense, Cantón Pequeño, Cantón Grande, Marina y O Parrote.

Esta no es la primera acción de protesta del sector, que ya el pasado mes de noviembre realizaron una caravana de taxis que movilizó hasta a cien vehículos desde Palavea, en el ranking de Alcampo, hasta llegar a O Parrote. Emplearon casi hora y media, inutilizando un carril.

Corte del acceso a la AP-9 durante dos meses

La movilización del sector del taxi retrasa el cierre inminente de la vía de acceso durante los próximos dos meses. Una situación que volverá a afectar al tráfico en una de las conexiones más utilizadas de la ciudad, como ya lo hizo el pasado mes de noviembre cuando se cerró durante tres días.

Se trata del desvío desde Agrela hacia la avenida, en dirección salida de la ciudad. Una ruta muy habitual para quienes se dirigen a Matogrande desde el polígono industrial, o incluso desde Arteixo, por lo que durante estos dos meses conviene buscar alternativas y evitar, en la medida de lo posible, la avenida de San Cristóbal para no quedar atrapados en retenciones.