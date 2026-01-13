Prisión sin fianza para cuatro detenidos por integrar una red de narcotráfico desde varios puntos de A Coruña

La jueza del Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco detenidos en una operación contra el tráfico de drogas a gran escala iniciada en mayo de 2025.

Según informa Europa Press, los arrestos se produjeron el pasado viernes tras una serie de registros coordinados en viviendas y garajes de las localidades de Oza-Cesuras, Narón y A Coruña. Según fuentes judiciales, a los implicados se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

En el caso de Narón, el registro y detención de una de las implicadas se realizó en su propia vivienda, en el barrio de A Solaina.

La investigación ha sido liderada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil, en colaboración estrecha con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Tras meses de seguimientos bajo estricta confidencialidad, la jueza procedió al levantamiento del secreto de las actuaciones, permitiendo conocer los detalles del operativo.

En total, cinco personas fueron interceptadas durante las intervenciones del viernes. Cuatro de ellas pasaron a disposición judicial y fueron enviadas directamente a prisión por riesgo de fuga o reiteración delictiva.

Una quinta persona fue puesta en libertad tras prestar declaración en dependencias de la Guardia Civil.

La investigación sigue su curso bajo la dirección de la plaza número 2 del Tribunal de Betanzos, sin que se descarten nuevas actuaciones tras el análisis del material incautado en los registros.