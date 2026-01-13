Oleiros (A Coruña) inicia la renovación de la tubería general de agua en la Costa da Tapia

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, iniciará en las próximas semanas las obras de renovación de la tubería general de conducción de agua en la zona de la Costa da Tapia, una actuación fundamental para mejorar y garantizar el suministro tanto al municipio oleirense como a varias calles del limítrofe Ayuntamiento de Cambre.

Oleiros cuenta con una extensa red de abastecimiento de agua, articulada en torno a tres grandes conducciones principales: la que discurre por la Ponte da Pasaxe, la de la Ponte do Burgo y la que conecta con el colector del Ayuntamiento de Bergondo mediante bombeo.

Precisamente, la actuación prevista en la Costa da Tapia es una de las más relevantes de los últimos años, al tratarse de una conducción que venía registrando problemas recurrentes que afectaban al correcto suministro.

La obra permitirá asegurar el abastecimiento a zonas de San Pedro de Nós y al Ayuntamiento de Cambre, con una inversión de 320.000 euros.

La ejecución del proyecto ha sufrido un retraso de seis meses debido a la falta de autorización por parte de Patrimonio, ya solventada.

Con el objetivo de coordinar los trabajos y minimizar las afecciones, la alcaldesa de Cambre y el concejal delegado de Obras Públicas del Ayuntamiento de Oleiros mantuvieron ya una reunión técnica.

Además, la empresa municipal AquaOleiros ha remitido una carta informativa a los vecinos y vecinas de la Avenida das Mariñas, desde la antigua fábrica de piensos Biona hasta el pazo das Cadeas, en la que se advierte de que, debido al aumento de la presión del agua, será necesario instalar un reductor de presión en un plazo de 25 días en aquellas viviendas que aún no dispongan de él.