Los empleados de las Escuelas Deportivas de A Coruña cierran las protestas con una concentración

Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña han cerrado este mediodía la cuarta jornada del mes de protestas reivindicando una mejora en las condiciones laborales que recogerá el nuevo pliego de contratación del servicio, tras ser rescatado a inicios del 2026 de la empresa Serviplus.

Los monitores se han concentrado delante del Palacio de los Deportes de Riazor a las 12.00, acompañados de usuarios de las actividades, que desde el primer momento se han mostrado del lado de sus instructores.

Tras asumir Emvsa la gestión del servicio, el ayuntamiento tiene previsión de publicar en breve el pliego de condiciones para que, antes del verano, una nueva empresa asuma el servicio, que cuenta con más de 3.500 usuarios.