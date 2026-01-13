A Coruña licitará por 585 millones de euros la gestión de la planta de Nostián

El nuevo contrato para la gestión de la planta de residuos de Nostián saldrá a concurso próximamente por un importe de 585 millones de euros y 25 años de concesión. Algo más de seis años después de que expirase el anterior contrato, el Concello de A Coruña ha aprobado el documento este martes en una reunión extraordinaria de la Xunta de Goberno Local.

El contrato incluye la redacción del proyecto, la remodelación y explotación de la planta de tratamiento de residuos y el tratamiento y valoración de residuos de A Coruña, así como la gestión de los puntos limpios.

La duración de la concesión se divide en dos plazos. Un primer plazo de dos años como período de transición, durante los cuales el presupuesto anual será de 9.498.628,11 euros, y un segundo de 23 años desde el inicio de la explotación de las nuevas instalaciones, con un importe anual de 11.039.145,94 euros. No se contempla la posibilidad de prórroga.

En lo relativo a las obras en la planta de Nostián, el importe estimado es de más de 52 millones de euros. Hace cerca de un año, la Xunta de Galicia transfería al Concello 10,9 millones de euros de fondos europeos para la renovación de las instalaciones.

