Colapso en Matogrande, en A Coruña, el primer día del corte de San Cristóbal con Alfonso Molina

El corte del acceso de San Cristóbal hacia Alfonso Molina ha provocado fuertes retenciones este mediodía. El caos comenzó alrededor de las 14:30 horas, cuando los operarios cerraron el desvío, obligando a los conductores a continuar recto hacia la rotonda de Matogrande.

Tal y como preveían desde la sala de Tráfico de la Policía Local, los atascos no tardaron en producirse. En plena hora punta, la rotonda de Matogrande quedó completamente colapsada, con retenciones tanto de los vehículos procedentes de Agrela y San Cristóbal como de los que salían de Matogrande y de los que accedían por el túnel de la AC-12 desde la avenida da Pasaxe.

El corte, que ha comenzado este martes, 13 de enero, se prolongará hasta el 17 de marzo. La restricción se debe a las obras de reurbanización de Alfonso Molina que se llevarán a cabo en los próximos meses. Con esta actuación, la avenida pasará a contar con cuatro carriles por sentido, en lugar de tres, además de incorporar mejoras de accesibilidad y nuevas sendas ciclistas y peatonales.

Las obras de remodelación se ejecutarán desde la entrada de la AP-9 hasta el enlace de Ponte da Pedra, en la avenida de San Cristóbal, el mismo punto en el que actualmente se está realizando el corte. El objetivo es mejorar la seguridad viaria en esta zona clave de la ciudad.

Por ello, durante los tres meses que durará el cierre, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternativas y evitar este punto. Quienes se dirijan desde Agrela pueden optar por la avenida de Glasgow y bordear por la avenida de la Universidad hacia la avenida García Sabell para incorporarse a Alfonso Molina, o bien atravesar Elviña y salir por Pajaritas. Estas y otras alternativas ayudarán a evitar el colapso de una zona especialmente conflictiva en horas punta.