Ganaderos gallegos se concentran en A Coruña contra el acuerdo UE-Mercosur: "Es fraudulento"

El sector agrario de Galicia se ha concentrado este lunes, 12 de enero, frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña para mostrar su rechazo al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Una concentración convocada por el Sindicato Labrego Galego (SLG) que denuncia que el acuerdo que se firmará el próximo sábado, 17 de enero, la Unión Europea con Mercosur "vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina" y se impulsa "ignorando el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario".

El SLG, como miembro de la coordinadora internacional La Vía Campesina, se suma al rechazo a este tratado. "Denunciamos que este acuerdo beneficia los intereses de las grandes multinacionales y del agronegocio, mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y campesina a ambos lados del Atlántico", señalaban desde el sindicato hace unos días.

Esta mañana, Adrián Riádigos, ganadero de vacuno de carne de Vila de Cruces (Pontevedra), señalaba durante la concentración que la firma de este acuerdo se trata de: "Un contrato fraudulento. O consumidor ten que saber que o tratado con Mercosur vai meter pola porta de atrás alimentos con sulfatos e fitosanitarios que levan anos prohibidos en Europa".

En este sentido, el profesional del campo recalcaba que "non vale ver baixar o prezo un euro cando trae fitosanitarios e hormonas que non son europeas". Asimismo, insistió en que "o consumidor ten que saber o que vai comer", recordando que en Galicia producen productos de calidad con todas las garantías de salubridad autorizadas por la Política Agraria Común (PAC).

Preguntado por las oportunidades de la ternera gallega en los países do Mercosur (Asunción e integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Adrián comenta que estos son "en principio, poucos, porque estivemos en contacto con xente latinoamericana e descoñecen que eses fitosanitarios estean prohibidos en Europa".

Desde el sindicato defienden una transición agroecológica y la soberanía alimentaria, advirtiendo que el tratado pone en riesgo el acceso a alimentos saludables y a precios justos.

Respaldo del BNG

La diputada del BNG Noa Presas ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones del sector primario gallego contra el acuerdo, que considera "lesivo" para el sector y también para los consumidores. También ha recordado que los nacionalistas llevaron a debate al pleno del Parlamento esta cuestión y que el PP "impidió con sus votos" el rechazo de la propuesta de Mercosur.

Por todo ello, ha subrayado que el BNG respalda las movilizaciones y ha instado a que este acuerdo "se paralice" y a que la Unión Europea "dé marcha atrás a esta cuestión" que, ha insistido, "va a ser muy lesiva para Galicia".