Culleredo (A Coruña) licita por 461.000 euros la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha sacado a licitación la reforma integral de la calle Andrés Pan Vieiro, en pleno centro de O Burgo, con un presupuesto de 461.940 euros. La actuación forma parte de los planes municipales de renovación urbana y busca mejorar la funcionalidad, la estética y la seguridad vial de una de las vías más transitadas del núcleo.

La inversión está cofinanciada en un 54% por la Deputación da Coruña, que aporta 250.000 euros tras el convenio firmado entre el alcalde, José Ramón Rioboo, y el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, mientras que el resto del importe procederá de fondos municipales.

El proyecto pone el foco en incrementar la seguridad vial priorizando al peatón, con la ampliación e iluminación de los pasos de peatones, dos de ellos elevados, y la renovación completa de aceras y calzada, que se adaptarán a la normativa de accesibilidad.

También se reorganizarán los aparcamientos, que pasarán a ser en oblicuo marcha atrás en el margen derecho, y se ampliará el ancho del carril hasta los 3,5 metros.

La actuación incluye además la unificación de los accesos rodados a los garajes, la renovación del mobiliario urbano con materiales sostenibles procedentes de plásticos reciclados y redes de pesca, así como nuevas plantaciones de arbolado y zonas verdes a lo largo de la vía.

En el entorno del Conservatorio se creará un espacio especialmente humanizado, con pavimento sobreelevado de hormigón, alumbrado específico, arbolado y nuevo mobiliario urbano.

El proyecto se completa con la renovación del alumbrado a tecnología LED, la recolocación de sumideros y la mejora de la red de pluviales, conectando las bajantes de los edificios colindantes.