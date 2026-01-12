Comienzan las actuaciones de mejora en el parque de Santa Margarita de A Coruña

Las obras de mejora del parque de Santa Margarita ya han comenzado con la llegada de la maquinaria necesaria. Con un presupuesto de más de 740.000 euros, las actuaciones servirán para renovar y adaptar caminos y sendas, renovar equipamientos y mobiliario deportivo y de ocio y sumar más ejemplares en las zonas verdes del parque.

La empresa adjudicataria, Jardinería Arce, será la encargada de acometer los trabajos con un plazo de cuatro meses.

El plan contempla actuaciones en los más de 78.000 metros cuadrados de parque. Las primeras intervenciones serán en la zona más próxima a los accesos desde la calle Padre Sarmiento.

Durante los siguientes meses se irá avanzando en las obras para crear un nuevo circuito de senderos aprovechando espacios más infrautilizados, conectando las zonas de ocio. También se dará uniformidad al mobiliario urbano y a las señales y se renovarán los merenderos y se instalará iluminación más eficiente. Asimismo, habrá nuevas pistas para correr que conectarán con una zona de calistenia prevista en el espacio de la zona nordeste del parque.

A todo ello se suma una nueva área de juegos infantiles junto al acceso desde la avenida de Arteixo con nuevos equipamientos para ampliar el rango de edad.