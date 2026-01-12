Arde un coche en la avenida Alfonso Molina de A Coruña

La mañana ha comenzado en A Coruña con dos incendios en vehículos en dos puntos de la ciudad. El primero de ellos se produjo en Riazor, concretamente en la calle Gregorio Hernández, y el segundo de ellos en la avenida Alfonso Molina. Afortunadamente, en ambos casos solo hubo que lamentar daños materiales.

En el caso de Alfonso Molina, el turismo comenzó a arder mientras circulaba, unos minutos antes de las 08:00 horas, en un momento de mucho tráfico en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad. El suceso se produjo a la altura de Matogrande, por lo que fue necesario cortar durante cerca de media hora el desvío al barrio desde la avenida, mientras que el equipo de bomberos llevaba a cabo las tareas de extinción.

La afección al tráfico provocó lentitud en la circulación en la zona, con caravanas que se extendieron hasta la altura de la Fábrica de Armas.

Una hora antes, sobre las 06:50 horas, otro coche ardía en Gregorio Hernández, cerca de la gasolinera. Como el de Alfonso Molina, este vehículo, un Mercedes, también estaba circulando cuando comenzó a echar humo. La intensidad del fuego llegó a afectar a un contenedor cercano y a la fachada de los edificios situados en los números 12 y 14.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos con dos vehículos y 7 profesionales. Tras la extinción del fuego y la retirada del vehículo, los bomberos continúan en la zona limpiando la vía.