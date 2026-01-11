Muere un anciano tras ser atropellado en la AP-9 de A Coruña, entrando en Alfonso Molina

Un accidente de tráfico se registró a última hora de este domingo en Alfonso Molina, a la altura de la salida de la autopista en A Coruña. Un anciano fue atropellado en el kilómetro 2 de la AP-9. El hombre intentaba cruzar la avenida de Alfonso Molina cuando un coche se lo llevó por delante cuando salía de la AP-9 para entrar en la ciudad.

Según informaron desde Tráfico de la Policía Local, el siniestro ocurrió en torno a las 20:00 horas. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, así como efectivos de la Guardia Civil, que intervinieron en el operativo.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las causas del accidente. Pasadas las 20 horas, varios particulares alertaron al 112 Galicia de que un hombre acababa de ser atropellado en el kilómetro 2 de la AP-9, a la altura del enlace con Alfonso Molina, en Elviña (A Coruña). De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Policía Local y de los servicios de mantenimiento de la vía.

A pesar de los esfuerzos por reanimar al implicado, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.