La Diputación de A Coruña impulsa la creación de la Compañía Teatral Gallega de Buenos Aires

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, Luis Cipriano Fernández, acaban de firmar un convenio para apoyar la creación de la Compañía Teatral Gallega de Buenos Aires, que llevará por primera vez a escena en Argentina la obra teatral El Héroe, del escritor coruñés Manuel Rivas.

La institución provincial aportará 42.352 euros, lo que representa el 80 % del presupuesto total del proyecto, con el objetivo de fomentar la cultura gallega, la difusión de la lengua y reforzar los lazos con la comunidad gallega en América.

El Héroe es la primera pieza teatral de Rivas, quien ha cedido a la entidad los derechos para su representación. La obra ofrece una profunda reflexión sobre la guerra y el concepto de heroísmo, contextualizada en el marco histórico de la guerra de Sidi Ifni, un conflicto poco reconocido oficialmente durante el franquismo.

La trama gira en torno a Arturo Piñeiro, conocido también como Robinson o Caronte, exboxeador y exlegionario que regenta un bar portuario de A Coruña en el que se ofrecen combates y música de fado. Tras regresar de la guerra con la expectativa de un reconocimiento triunfal, descubre que la sociedad desconoce el conflicto, silenciado por la dictadura franquista, y esa confrontación entre realidad y memoria lo lleva a cuestionarse no solo su propia identidad, sino también la arbitrariedad del poder y el absurdo de crear enemigos donde no los hay.

Según celebran desde la propia Diputación, la iniciativa de crear una compañía teatral gallega en Buenos Aires supone un "acto de reivindicación cultural y de memoria histórica", retomando el legado de figuras como Castelao, Varela Buxán, Maruxa Villanueva, María Casares o Pepa Goldar para difundir la lengua y la cultura gallega entre la comunidad gallega y el público en general.

El proyecto propone transformar la pieza original en un espectáculo musical, con música original compuesta por los músicos de la compañía e interpretada en directo por la OFAG (Orquesta de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina).

A lo largo de los meses previos al estreno, previsto para este 2026, se llevarán a cabo la adaptación dramática del texto, la composición y los arreglos musicales, el diseño de escenografía, iluminación y vestuario, así como los castings y ensayos del elenco, integrado por actores, músicos, bailarines y especialistas en distintas disciplinas artísticas.

Antes del estreno está prevista una intensa campaña de promoción en los medios de comunicación, con ruedas de prensa y actividades de difusión de la cultura gallega. El espectáculo se abrirá al público en un teatro del circuito porteño. Está previsto que asistan al estreno el autor de la obra, Manuel Rivas, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

Con esta nueva alianza con la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, una de las entidades más importantes de la diáspora gallega fundada en 1921, la Diputación de A Coruña da un paso importante para visibilizar la cultura y el teatro gallego contemporáneo en el exterior, además de ofrecer a la colectividad gallega en Argentina un espacio para desarrollar y exhibir su talento artístico.