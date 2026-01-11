Detienen a un hombre en A Coruña por intento de robo con violencia en Cuatro Caminos

Una persona resultó herida en la mañana de este domingo, tras ser víctima de un intento de robo en la zona de Catro Caminos. A pesar de que no sufrió daños graves, el susto no se lo quita nadie. Por suerte, la Policía Local dio con el ladrón y lo consiguió detener.

Los hechos ocurrieron durante la primera hora de la mañana, cuando la víctima fue abordada por un individuo que intentó quitarle sus pertenencias. Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Local rodeó la zona e inició la búsqueda del presunto agresor.

Finalmente, este fue localizado y detenido poco después en el barrio de Os Mallos. El arresto se produjo sin que se registraran más daños personales, y el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Detenido por quebrantar una orden de alejamiento en Os Mallos

Días antes, el pasado martes, la Policía Local recibía un aviso a través del 092 por el quebrantamiento de una orden de alejamiento en un domicilio del barrio de Os Mallos. Las autoridades informaron ayer también de este suceso.

La intervención policial finalizó con un detenido, que mostró una actitud muy agresiva hacia los agentes, llegando a ofrecer una resistencia activa extrema durante el momento de la detención.