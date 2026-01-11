A Coruña entra en alerta amarilla por temporal costero, que pasará a nivel naranja este lunes

El aviso se mantendrá hasta las 8:00 horas de este lunes, cuando la Agencia Estatal prevé que aumente el nivel de peligrosidad Puede interesarte: Goretti deja estampas invernales a su paso por Galicia: Manzaneda y Piedrafita se llenan de visitantes

A Coruña entra este domingo al mediodía en alerta amarilla por temporal costero. Situación que empeorará con el paso de las horas y que pasará a nivel naranja este lunes, llegando a influir ya en tierra con fuertes rachas de viento, según la Aemet.

Desde las 12:00 horas de esta mañana, el viento del suroeste afectará al noroeste y oeste de la provincia, dejando olas de entre 4 y 5 metros, con vientos que alcanzarán los 61 km hora. El aviso se mantendrá hasta las 8:00 horas de este lunes, cuando la Agencia estatal prevé que aumente el nivel de peligrosidad a naranja.

Con ello, ya no solo se verá afectada la costa coruñesa, sino que pasará a influir en toda la comunidad, excepto la parte de Lugo. Asimismo, el viento sur alcanzará los 75 km/h en la costa coruñesa.

Además, también existe un aviso amarillo a partir de la medianoche de este lunes, ya en el interior de A Coruña, por vientos que rozarán los 80 km/h.

Si bien, la Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada para este domingo marcada por el progresivo acercamiento de un anticiclón, lo que provocará un aumento de las temperaturas máximas con respecto a los últimos días