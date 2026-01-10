Una militante del PSdeG carga contra la alcaldesa de A Coruña en el comité para tratar la crisis de acoso

Tanto la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, como el portavoz municipal, José Manuel Lage, han acudido este sábado al Comité Nacional celebrado por el PSdeG para tratar las denuncias de acoso que rodean al partido.

Una reunión de decisión entre congresos, en el que la regidora tomó la palabra, aunque sin hacer referencia a las denuncias por acoso laboral que recibieron tanto ella como Lage a través del canal interno del partido el pasado mes de diciembre.

Tampoco quiso entrar en detalle el jefe de filas del PSdeG. Sobre este caso, fuentes del partido trasladaron a Europa Press que la resolución de la denuncia contra Inés Rey, como integrante de la ejecutiva estatal del PSOE, depende de la dirección federal.

Por su parte, la regidora quiso poner el foco en el feminismo, defendiendo que debe practicarse y no solo predicarse. En este punto, se mostró crítica con el cese de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, y reprochó que no se hubiese consultado a los alcaldes y alcaldesas de la provincia que, conforme señaló, estaban muy satisfechos con su trabajo.

Un asunto al que también hizo referencia el alcalde de Ames, Blas García, quien también se mostró crítico con los cambios que derivaron en la entrada en el Parlamento de Galicia del secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza.

Además, Inés Rey aseguró que ella había sido la primera en apoyar a Besteiro, defendió un PSdeG centrado en tener un proyecto para Galicia y trasladó que el secretario xeral podía contar con ella si lo que quiere es lograr este proyecto.

Inés Rey también puso en valor la labor de la que era secretaria de Igualdade de la Ejecutiva socialista, Silvia Fraga, quien dimitió crítica con la gestión de las denuncias. Un trabajo que fue también destacado por más militantes socialistas como la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, entre otras.

En el evento, solo una militante hizo referencia a las denuncias contra Inés Rey y su número dos, la viguesa, Begoña Aldao, --próxima a Gonzalo Caballero--, quien criticó que no se obligase a la regidora y a su número dos a asumir responsabilidades, un hecho que motivó que la regidora elevara el tono desde su bancada.

Ya al final de las comparecencias tomó la palabra José Manuel Lage, quien subrayó que el PSdeG necesita fraternidad, proyecto político y dedicación y que en eso es en lo que los socialistas deben estar.

Además, aseguró que el comité nacional debe de ser un punto de inflexión, donde el partido debe cerrar filas con la dirección y con Besteiro para afrontar las municipales.

En este sentido, propuso la idea de que el partido realice una conferencia municipal en el segundo semestre de 2026 para preparar las elecciones locales de 2027.