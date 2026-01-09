Usuarios del parque de Santa Margarita, en A Coruña: "Mi perro no pisó la procesionaria de milagro"

La presencia de procesionaria es habitual en el parque de Santa Margarita de A Coruña, un problema que cada año pone en alerta a sus vecinos y usuarios habituales. La visita de esta oruga es habitual, especialmente, en los primeros meses del año, por lo que es preciso aumentar la precaución y evitar tocarla. Este año, usuarios del parque alertan que esta oruga del pino se ha extendido a gran parte del parque.

Una situación que preocupa a los usuarios que pasean a perros y padres que llevan a sus hijos a jugar al área infantil, dado que su contacto provoca reacciones alérgicas graves tanto en humanos como en mascotas. Esta misma semana, el grupo municipal del BNG denunciaba la presencia de procesionaria en zonas del parque como el entorno de la Casa de las Ciencias y en la zona próxima a la avenida de Arteixo.

Para la coruñesa Rosa Naya, que acude todos los días al parque a pasear a su perro, este año la presencia de esta oruga ha empeorado: "Todos los años es igual, pero este año aún es peor porque se ha extendido por medio parque".

La usuaria explica a Quincemil que hace unos días, cuando paseaba a su perro, este se echó al campo para hacer sus necesidades, cuando un señor que venía caminando me vio de lejos y la alertó: "Empezó a gritarme y yo no sabía por qué, hasta que se acercó más y me dijo que había una fila inmensa de procesionaria".

Sin perder tiempo, se acercó a su mascota y descubrió que, efectivamente, había una larga hilera de orugas a su lado: "No la pisó de milagro, porque se camuflan y es muy difícil verlas, incluso si estás muy atento".

Rosa denuncia que, aunque el Concello coloca carteles por el parque alertando de su presencia, "si no sacan o eliminan los nidos en cuanto aparecen, seguiremos igual, año tras año y cada vez con más extensión de procesionaria".

Por su parte, consultado por el aumento de presencia de procesionaria en el parque de Santa Margarita, el Concello da Coruña explica que desde hace años mantienen un protocolo de actuación para contener su expansión, que incluye la colocación de trampas para frenar su proliferación y evitar problemas de salud pública.