Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña continúan en huelga

Los representantes de los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales han mantenido esta mañana una reunión con el ayuntamiento en pleno conflicto por su situación laboral, asumida con fecha de 1 de enero por la empresa pública Emvsa mientras se licita la nueva concesión, que ha sido rescatada tras los incumplimientos de Serviplus SL.

Los trabajadores insisten en reclamar el cobro de las cantidades pendientes a fecha de hoy: la nómina de diciembre y la paga extra de este período. Estas obligaciones corresponden a la anterior concesionaria, que, tras ser constatado el incumplimiento, se le requerirá por parte del Gobierno municipal.

Por otro lado, en esta reunión han recibido información sobre cómo se va a desarrollar la actividad durante la etapa de gestión de Emvsa, así como de la situación actual de la licitación del nuevo servicio. El pliego de condiciones estipula las condiciones marcadas por convenio, pero los trabajadores reclaman una mejora de las mismas. El plazo para que esto suceda es de seis meses, pero fuentes consultadas por Quincemil insisten en que será menor y que la licitación saldrá en las próximas semanas.

Por el momento, se mantienen las jornadas de huelga. Por tanto, los trabajadores pararán los días 12 y 13 de este mes tras hacerlo tanto hoy como ayer.

Actos de protesta

En medio de esta situación, los trabajadores han organizado varias acciones de protesta. Esta mañana se han concentrado en el Palacio de los Deportes de Riazor, instalación que acoge la mayoría de las actividades de los 3.500 alumnos, a las 12:00. Esta acción se repetirá el martes 13, mientras que el lunes 12 se celebrará una manifestación que partirá desde este lugar y finalizará en María Pita.

El perfil de Instagram creado por alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales, por otro lado, sigue mostrando su apoyo público a sus monitores. A través de varias publicaciones, reclaman que reciban sus salarios atrasados.