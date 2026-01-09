La suerte sonríe a una persona en Arteixo (A Coruña): recibe 3.000 euros de un premio de la ONCE

Cupones de la ONCE en un kiosko de A Coruña, en una imagen de archivo. Enrique Romanos Tardío

'Mi día' de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 3.000 euros. El boleto premió la fecha favorita de la persona ganadora ayer jueves.

David Cotelo Lorenzo es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros en Arteixo, desde su ruta de venta por la localidad.

'Mi día' de la ONCE consiste en elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11.

El importe por combinación es de 1 euro. El sorteo de este premio se celebra todos los días.

'Mi día', como las demás loterías seguras, sociales y responsables de la ONCE se comercializan por los 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, además de poder adquirirse a través de la web y en establecimientos colaboradores autorizados.