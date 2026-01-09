El PP abre en A Coruña su Interpalamentaria con claras críticas al nuevo modelo de financiación autonómica

El PP reúne durante todo el fin de semana en A Coruña a sus parlamentarios y senadores para poner en común un mensaje claro a la ciudadanía: están preparados para gobernar y lo harán de una forma diferente a la que le achacan al actual ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

Esa es la conclusión que se puede extraer de la 28ª edición de la reunión interparlamentaria, que se celebrará durante los próximos días en el edificio Palexco en la ciudad herculina y que desplaza hasta la ciudad donde nadie es forastero a la plana mayor del principal partido de la oposición.

El portavoz local, Miguel Lorenzo, fue el encargado de dar la bienvenida y dejar un mensaje claro a la ciudadanía: "Vamos a buscar soluciones, soluciones que vamos a llevar a cabo y que solo se podrán llevar a cabo en este país cuando gobierne el Partido Popular, cuando gobierne Alberto Núñez, algo para lo cual todos estamos trabajando".

A continuación fue la número dos del partido en Galicia, Paula Prado, la que dejó claras las diferencias entre su Interparlamentaria y la actividad tanto del PSOE gallego como del BNG en este fin de semana.

"El socialismo reúne a su máximo órgano entre congresos no para hablar del futuro de Galicia, sino para solucionar sus problemas de acoso machista y acoso laboral y que sucedieron también en la ciudad de A Coruña", dijo de forma tajante para recordar que el BNG "una vez más se vuelve a situar en el lado incorrecto de la historia".

Todo ello en referencia a dos hechos, por un lado que "vaya a aceptar en la Diputación de Lugo el voto de un supuesto acosador sexual y de la persona que sabía todo y lo ocultó, su encubridora, simplemente para mantener la vicepresidencia y dejando de lado el feminismo y las mujeres" y, por otro lado, su postura sobre el conflicto venezolano, donde "el BNG es más fan de Maduro que el propio gobierno de Maduro".

"En 2024 fueron incapaces de reconocer la victoria de la oposición. De hecho, no hay que olvidar que en esas elecciones dos miembros del independentismo gallego viajaron como supuestos observadores para blanquear la dictadura y blanquear el régimen. Al BNG solo le interesa la democracia cuando beneficia a sus amigos tiranos", sentenció.

Elías Bendodo clama por el fondo y las formas de la nueva financiación autonómica

Tras el anuncio del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE a cuenta del nuevo modelo de financiación autonómica, las explicaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, otrora consejera de Hacienda en la Andalucía natal de Elías Bendodo, fueron uno de los ejes del discurso del dirigente popular ante los medios de comunicación.

"Ayer Sánchez le dio una patada a la unidad de España y a la igualdad de todos los territorios. Ayer Sánchez selló con el independentismo dos principios, en referencia a la financiación autonómica. Lamentablemente la financiación autonómica debe elegirse por el principio de igualdad y de solidaridad. Siempre ha sido así. Lo que firmó ayer Sánchez con Junqueras es el principio de desigualdad y de insolidaridad. Todo lo contrario, por lo que debe regir la nueva financiación autonómica. Y precisamente eso que firmaron ayer lo acabamos de comprobar en la rueda de prensa que ha dado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero", dijo.

"En esta rueda de prensa, no sé si la han visto ustedes, ha tenido un ataque de sinceridad cuando ha dicho que el sistema de financiación ha sido fruto de un trabajo muy político. Oiga, el sistema de financiación tiene que ser fruto de un trabajo técnico, de expertos, de equilibrio, de solidaridad, de todo eso. Eso debe ser el principio por el que deben regir los acuerdos en materia de financiación", manifestó.

"La señora Montero ha dicho que el sistema de financiación que ha anunciado ella es fruto de un trabajo muy político. Claro que sí, muy político. Estamos ante un sistema de financiación político, ideológico y que responde a un principio. Supervivencia de Pedro Sánchez. Eso es lo que se ha afirmado y lo que ha anunciado la señora Montero. Es más, la ministra de Hacienda ha corroborado lo que dijo ayer Junqueras, que se cumple el principio de ordinalidad", reafirmó.

Bendodo ha profundizado en ese concepto: "Los que tienen menos, ya veremos si pueden tener un poco más. Eso es lo que ha afirmado un gobierno progresista y socialista. Es decir, que los que tienen más, que sigan teniendo más, y los que tienen menos, ya veremos si pueden tener un poco más. Por tanto, para que nos entiendan, un poquito mejor. Es como el ciudadano español que paga impuestos. Todos pagamos impuestos, ¿no? Hay ciudadanos que pagan más y otros que pagan menos. Eso va en función de sus ingresos y de sus rentas".

"Imagínense ustedes que los ciudadanos que paguen más impuestos exigen que los servicios públicos de sanidad y educación, para ellos tienen que ser mejores que para los otros, porque pagan más impuestos. Eso no se le ocurriría a nadie, ¿no? Eso es lo que acaba de firmar Pedro Sánchez, con el separatismo catalán. Los que aportan más... Tendrán más y los que tengan menos, los que aporten menos, seguirán siendo pobres. Eso es absolutamente poco igualitario, poco correcto y evidentemente esos principios que yo decía de igualdad y solidaridad no se cumplen. Precisamente la persona que ha anunciado esto hoy es la candidata en mi tierra, en Andalucía. Por tanto la conocemos bien", explicó.

Bendodo también se refirió a Pedro Sánchez, en modo irónico, para reclamar que "hay que disculpar al presidente del gobierno. No le podemos achacar lo que no hace. Nosotros vamos a estar centrados en la vivienda, en la fiscalidad, en bajar los impuestos a los españoles, en hablar de una España más segura en todos sus términos. ¿Qué vamos a hacer después para regenerar nuestro país? Porque estamos centrados en eso, en lo importante. El presidente del gobierno, insisto, hay que disculparlo, no está en estas cosas porque no puede estar en estas cosas. Él tiene el 95% del tiempo en su cabeza dedicado a defenderse de la corrupción que rodea a su partido, dos número 2 en la cárcel, a su gobierno y a su familia. Por tanto, entendemos que no tenga tiempo para dedicarlo a los problemas de los españoles. Y eso lo que ha conseguido es convertirse Sánchez y su gobierno en el principal problema de los españoles".

"Galicia siempre ha sido, sigue siendo, y estoy convencido que será, el espejo en el que se mira el Partido Popular de muchos territorios de España. Aquí, en esta tierra, en este gobierno autonómico, hay estabilidad. Hay un gran presidente, Alfonso Rueda. Hay presupuestos, hay compromiso con la gestión y con los problemas de la gente. Es decir, en Galicia gobiernan políticos que se dedican a solucionar los problemas de la gente y políticos que su función es solucionar esos problemas de la gente, no, como en el conjunto de nuestro país, que el presidente del gobierno es el principal problema que tienen los españoles", aseveró con respecto a la celebración en Galicia de este encuentro.

El ejecutivo gallego tampoco está de acuerdo con el nuevo modelo

Cerró el encuentro el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, que cargó con dureza por el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto. "El año 2026 es un año muy importante para todos los españoles. Creo que, sinceramente, es el año del cambio, el año de una regeneración democrática que aludía Elías y que es fundamental, porque hay muchos españoles que ya empiezan a dudar de todas las cosas que ha ido haciendo Sánchez y, desde luego, hay que darles esa esperanza y hay que darles un modelo de gestión distinta", manifestó.

"Es el año en el que hay que poner fin a esa etapa negra del sanchismo en el gobierno y es un año en el que hay que poner fin a todas las roturas de los consensos que ha hecho este gobierno, a romper con esos principios, con ese principio de igualdad, con el ejemplo que ponía Elías y que además en mi doble condición también de miembro del gobierno nos preocupa, porque lo que ha ocurrido ayer es muy grave", dijo.

"Lo que ha ocurrido ayer es que un presidente de un gobierno se reúne con un líder independentista, se reparte o le da todo lo que necesita y nos quiere hacer creer al resto de esos españoles que lo que queda es suficiente para todos y ese es el modelo que tenemos que aplicar. Y esto no lo entiende nadie. Da igual que se esfuercen, da igual lo que digan las ministras, la señora Montero, todos aquellos que van a defender este modelo, porque esto no lo entiende nadie. Esto es lo contrario al sentido común. Es lo contrario a lo que se ha venido haciendo durante toda la vida", amplió.

Calvo cerró su discurso recordado que "cuando hay que llegar a un acuerdo entre todas las comunidades autónomas, nos sentamos, todas tendremos que ceder algo, pero lo negociamos al momento y todos juntos. Que se negocie por separado con unos y lo que queda que se reparta entre el resto no es el sistema que nosotros defendemos".