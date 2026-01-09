¿Cuándo acabará la obra del edificio de Hacienda en A Coruña? De 2026 podría pasar ahora a 2028

Los trabajos para acometer la reforma del edificio de la Agencia Tributaria de A Coruña se adjudicarán "próximamente". O por lo menos eso dicen desde el propio Ministerio de Hacienda.

Pasan los años y los andamios que rodean el edificio no desaparecen. Sin embargo, no ha ni rastro de maquinaria ni de obreros. Desde hace más de un lustro, una enorme lona cubre la fachada del inmueble ubicado en el número 17 de la calle Comandante Fontanes, que da a su vez al paseo Marítimo.

El pasado mes de septiembre de 2025, la propia alcaldesa Inés Rey afirmaba que el edificio tiene solicitada desde hace años la licencia de obra. Pero no hay forma de que la adjudiquen desde el Ministerio.

Desde entonces se han ido renovando los permisos para acometer la reforma en varias ocasiones. La última concedida en Xunta de Goberno Local hace cosa de un año.

El proyecto se fue retrasando debido al incremento del coste de los materiales y de la mano de obra. Se habló de una inversión de 4 millones de euros. La exposición a las inclemencias meteorológicas por la cercanía del edificio al mar hizo necesario que esta precisara de una reforma que todavía no se ha acometido.

Así está actualmente el edificio de Hacienda en A Coruña. Quincemil

De ahí que el pasado 2019 la lona pasara a formar parte de la nueva estética del edificio hasta día de hoy. Este pasado 2025 el edificio cumplió cinco años con los andamios que lo ocultan. Lejos de desaparecer a finales de 2024, como había vaticinado el Ministerio de Hacienda, continuarán a lo largo de este año y entrado ahora 2026.

En caso de que sea cierto que se adjudiquen "próximamente" las obras, tal y como han adelantado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Quincemil, la empresa encargada tendrá un plazo de seis meses para iniciar los trabajos, que deberán estar finalizados en un máximo de 20 meses. Por lo que, según estos cálculos, hasta 2028 no podríamos ver el resultado final.

Oculto tras los andamios

Lo que en un primer momento parecía ser un proyecto con fecha límite 2026, no llegará. La idea era que en 2023 se redactase el proyecto de sustitución de la fachada del edificio para posteriormente solicitar la licencia y en julio de 2024 iniciar la licitación de la obra cuya ejecución inicialmente se llevaría a cabo a finales de 2024, algo que finalmente no fue así.

La exposición a los agentes atmosféricos causados por la proximidad del edificio al mar -como pueden ser la salitre, el viento o el agua-, así como la caída puntual de alguna placa cerámica hizo necesario llevar a cabo estudios que analizaran el problema existente en la fachada del edificio.

Estos análisis determinaron la necesidad de proceder a su sustitución y por eso el Ministerio colocó en la fachada en 2019 la lona y los andamios. Desde ese momento defienden que se ha llevado a cabo un programa de mantenimiento de la fachada mediante plataformas elevadoras y revisiones periódicas.

Lo que se pretende con las obras es instalar una fachada ventilada y aislante. Si bien los retrasos no hacen más que empeorar la situación. Desde entonces se han tenido que ir ajustando los andamios y las lonas para evitar desprendimientos.