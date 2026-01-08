Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña inician cuatro días de huelga

Los trabajadores de las Escuelas Deportivas Municipales de A Coruña han mantenido igualmente las jornadas de huelga convocadas para este mes de enero, a pesar de que el ayuntamiento ha encomendado su gestión durante seis meses a la empresa municipal Emvsa.

Los monitores se han concentrado esta mañana en la plaza de María Pita para reclamar el abono de sus salarios del mes de diciembre, que aún corresponde a Serviplus. El ayuntamiento acometerá "en breve" el requerimiento para el abono, una vez que ha constatado que se han incumplido las obligaciones laborales, tal y como hizo en cuanto tuvo conocimiento formal del impago de media nómina de noviembre.

Los trabajadores mantendrán el paro los días 9, 11 y 13 de enero. Reivindican mejoras en los pliegos de la licitación del nuevo servicio, que saldrá publicado en el portal de contrataciones en las próximas semanas.

Fuentes consultadas por Quincemil insisten en que las condiciones que se reflejarán en ese texto son las estipuladas por convenio y que no se agotará el plazo de seis meses para que una nueva empresa pueda asumir la gestión de este servicio.

La alcaldesa respeta el paro de los trabajadores

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha manifestado esta mañana ante los medios de comunicación en un acto que "respeto absolutamente las reivindicaciones de carácter laboral que haga cualquier trabajador o trabajadora y en este caso los trabajadores de esta concesionaria".

"En todo caso, el gobierno local hizo lo que tenía que hacer, requerirle a la empresa el pago de los salarios que debía, imponer las penalidades correspondientes y como última medida rescatar esa concesión que será gestionada por Emvsa por un plazo máximo de seis meses y que sacaremos un nuevo pliego, calculo, en un plazo de un mes, mes y medio como tope con una nueva empresa", insistió.

El mensaje de la primera edil fue contundente: "Garantizamos el cobro de los salarios, se abonarán próximamente, y la retroactividad del acuerdo para que tenga efectos desde el 1 de enero y no exista un vacío en la cotización de los trabajadores y trabajadoras".

Serviplus deja de prestar el servicio para la UDC a partir del 26 de enero

La empresa Serviplus abandonará también el servicio del área de deportes de la UDC, tal y como han manifestado fuentes de los trabajadores. El fin de este acuerdo tenía fecha de 1 de enero.

La Universidad y la empresa firmaron finalmente el 5 de enero con Serviplus hasta el 26 de enero. De esta forma, no habrá suspensión del servicio y los empleados serán subrogados por esta nueva empresa. Fuentes de los trabajadores indicaron que esta nueva empresa es Choosing Big SL.