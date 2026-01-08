La Sagrada Familia, en A Coruña, ya disfruta de un nuevo espacio peatonal

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada de las concejalas Noemí Díaz y Montse Paz, ha visitado esta mañana las obras de humanización de la calle Sagrada Familia, donde se ha llevado a cabo la primera fase de las actuaciones previstas para este vial.

Acompañada de varios vecinos, la primera edil fue comprobando el resultado final, mientras algunos trabajadores de negocios de la zona se acercaban para contemplar este resultado final y proponerle nuevas mejoras para su barrio.

La alcaldesa se fijó especialmente en el resultado final de los maceteros, uno de sus elementos favoritos de esta actuación por su diseño y resultado final, tal y como indicó a los presentes.

Los nuevos maceteros en Sagrada Familia. Quincemil.

La actuación abarca el tramo entre Nosa Señora da Luz y San José, con más de 2.200 metros cuadrados de superficie que se ha ganado para los peatones.

En total, se han incorporado 29 nuevos árboles y 14 nuevas farolas, además de bancos, papeleras y una mesa para poder jugar al ajedrez, además de los parterres.

"El objetivo es ganar espacios públicos de calidad y hacer entornos más seguros en nuestros barrios, oxigenar el espacio público delante de las viviendas e impulsar la vertebración de los barrios", explicó ante los medios de comunicación.

Imagen de la calle Sagrada Familia. Quincemil.

La inversión supera el millón y medio de euros en la zona y continuará por la humanización del tramo de Antonio Carballo y Sagrada Familia, en el tramo comprendido entre Nuestra Señora de la Luz y Tornos.

Más actuaciones en el barrio

Inés Rey también quiso poner en valor los trabajos de mejora de otros lugares del barrio llevados a cabo por el gobierno municipal, como son la ampliación de la biblioteca "de la que solo queda pendiente la climatización y la autorización de Fenosa", tal y como indicó.

Además, están licitadas las obras de mejora del pabellón polideportivo de Sagrada Familia y está en trámite el aseo autolimpiable que pedían los vecinos para la plaza.