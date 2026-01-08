Los agricultores gallegos se concentrarán este lunes en A Coruña en rechazo al tratado UE-Mercosur

Imagen de archivo de una tractorada en A Coruña en el 2024 Quincemil

El sector agrario de Galicia se concentrará el próximo lunes, 12 de enero, frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña a las 12:00 horas, con el fin de mostrar su rechazo al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Desde el Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncian que el acuerdo que se firmará este mismo lunes, "vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina" y se impulsa "ignorando el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario".

Por ello, el SLG, como miembro de la coordinadora internacional La Vía Campesina, se suma así al rechazo que el movimiento campesino está mostrando contra este tratado. "Denunciamos que este acuerdo beneficia los intereses de las grandes multinacionales y del agronegocio, mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y campesina a ambos lados del Atlántico", señalan.

El sindicato defiende una transición agroecológica y la soberanía alimentaria, advirtiendo que el tratado pone en riesgo el acceso a alimentos saludables y a precios justos.