RTVE reclama en los juzgados al Concello da Coruña una indemnización por trasladarse de La Terraza

El pasado 29 de septiembre, el personal de RTVE en A Coruña tuvo que abandonar el edificio de La Terraza, situado en los Jardines de Méndez Núñez, después de que la Xunta de Gobierno Local aprobase su cesión como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

Desde entonces, los trabajadores desarrollan su labor en una oficina provisional más pequeña en Matogrande, a la espera de poder trasladarse en 2028 al actual edificio de Correos. No obstante, RTVE ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que reclama al Concello da Coruña una indemnización de 4,2 millones de euros para cubrir los costes del alquiler del inmueble provisional y del definitivo, las obras de adecuación y el traslado.

Este jueves, 8 de enero, la Junta de Gobierno Local aprobará el personamiento del Concello en el procedimiento, que deberá resolver el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña en las próximas semanas.

Traslado al edificio de Correos

De manera provisional, la AESIA está operando en la Casa Veeduría, donde el pasado mes de febrero mantenía su primera reunión presencial. Mientras que, por su parte, RTVE se trasladará al edificio de Correos, en las inmediaciones de la Marina, con un contrato de 15 años de duración. Este cambio se producirá de todas formas en enero de 2028, ya que antes es necesario realizar obras para adecuar el edificio a la actividad de producción audiovisual de la corporación. Las obras comenzarán, previsiblemente, en octubre de 2026 y durarán cerca de un año.

En las alegaciones presentadas por RTVE, el pasado mes de septiembre, a la resolución de la concesión, mantienen que todavía quedan 10 años de contrato en La Terraza y que durante los 40 años que llevan trabajando en ese espacio no se ha producido "incumplimiento alguno por parte de CRTVE", que ha desarrollado "una actividad esencial para la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y de calidad".