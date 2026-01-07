Quejas de los usuarios por nuevos retrasos en la estación de tren de A Coruña: "Estamos quemados"

Un usuario de tren en la estación de tren de A Coruña durante un retraso @manuelfcomendez

Primer día de la vuelta de vacaciones y las incidencias ferroviarias han vuelto a alterar la rutina de los usuarios del tren en A Coruña. Este miércoles, el Avant con destino Santiago de Compostela, previsto para salir a las 8:00 horas, no inició su marcha hasta casi media hora después. No es mucho, pero lo que molesta a los viajeros no es el tiempo que tarde en llegar, sino la cotidianidad de que esto se repita "día tras día".

Tal y como relata Manuel Méndez, usuario de Renfe afectado por el retraso, el problema se hizo evidente desde primera hora de la mañana. "Acabado o Nadal voltamos á rutina habitual: a estación da Coruña volve ter retrasos de trens", explica.

Finalmente, el acceso al tren se abrió alrededor de las 8:20 horas, produciéndose la salida apenas unos minutos después, "en canto a xente que estabamos agardando deu subido".

Además, debido al retraso, no se realizó el habitual control de acceso ni la comprobación de billetes. El convoy llegó a Santiago de Compostela, su parada, "contra as 8:55 horas máis ou menos. Era o tren das 8 da mañá, o Avant 09083".

Méndez utiliza este servicio de forma recurrente por motivos laborales. "Collóo todos os días, cada dúas semanas, cando teño a quenda da mañá no traballo. Unha semana traballo de mañá e outra de tarde", detalla.

Según explica, los retrasos se han repetido con frecuencia en las últimas semanas. "No mes de decembro houbo retrasos todas as semanas até que chegou o Nadal", afirma, aunque aclara que no utilizó el tren entre el 26 de diciembre y el 1 de enero por tener días libres.

"O día 2 e o 5 non houbo incidencias neste tren das 8 horas, pero cónstame que si as houbo noutros, como o rexional das 5 da mañá do día 5 con saída de Vigo cara á Coruña", añade.

En cuanto a las causas, asegura que las explicaciones han sido escasas y extraoficiales. "Os motivos non oficiais que nos contaron traballadores da estación é que, durante o mes de decembro, ás veces non había persoal suficiente para garantir o servizo".

8.15 horas e acaban de comunicarnos que, canto menos, entre 10 ou 15 minutos teremos que agardar para acceder á plataforma.

Mentres podemos dispersarnos e ir pedir un café. pic.twitter.com/ByQ595viO2 — Manuel Fco. Méndez (@manuelfcomendez) January 7, 2026

Además, apunta que las incidencias no se limitan a fechas concretas, "de xeito xenérico, durante todo o ano sempre houbo algunha incidencia por semana, cando non varias".

La falta de información es otro de los aspectos más criticados. "Non nos deron explicacións. A rapaza de Adif que se encarga de facer as indicacións para o acceso xa se comeu varios marróns durante decembro e hoxe tampouco lle dixeron que estaba pasando", lamenta.

Sin compensación

Manuel también cuestiona el sistema de compensaciones: "Para pedir compensacións tes que facer unha reclamación formal, pero só atenden as que superan a media hora de retraso. No meu caso, ao ter un bono, a devolución sería mínima...Como os retrasos case nunca pasan da media hora, as queixas adoitan ser desestimadas, pero a situación polas mañás é cada vez máis tensa".

El malestar entre los viajeros habituales va en aumento. "Hai varias persoas que xa nos coñecemos de coller todos os días o tren e estamos bastante queimados", reconoce.

Méndez subraya que lo más frustrante es la continuidad de los retrasos y que se produzcan en estaciones de cabecera. "O que máis fastidia non é só o retraso, senón a continuidade no tempo. Sendo A Coruña ou Vigo estacións de saída, é pouco xustificable demorar a marcha dun tren salvo unha incidencia grave", explica.

Por último, critica la falta de agilidad en la comunicación por parte de Renfe. "Como usuarios rexistrados, con bonos persoais, teñen os nosos datos, pero a información das incidencias sempre chega tarde. Mesmo algunha vez mandáronme a notificación 45 minutos despois de producirse", concluye.