Piden ayuda en Oleiros (A Coruña) para encontrar a un gato desaparecido

Una familia de Oleiros ha pedido ayuda a través de las redes sociales para localizar a su gato Moncho. De 4 años y castrado, no lleva chip ni collar y fue visto probablemente por última vez en la zona de Iñás. Además de responder a su nombre, se le puede identificar por sus ojos amarillos y sus colores negro y blanco, con todas las patas en este último color.

Moncho salía habitualmente de casa y regresaba de nuevo después de un tiempo. Así lo hizo el pasado 29 de diciembre, solo que esta vez no volvió.

Por eso, los compañeros de trabajo y vecinos de la familia también se han implicado en la búsqueda. Isabel Bellas es una de ellas, y cuenta que han ampliado el radio hasta Cecebre, aunque ven poco probable que el gato llegara hasta allí.

También han contactado con Servigal, con la esperanza de que alguien lo haya rescatado pensando en que había sido abandonado.

Además, han creado la cuenta de Instagram @moncho.el.gato para difundir fotos del gato y para que si alguien lo ha visto contacte con ellos directamente.