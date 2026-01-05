La lluvia y las obras de los Cantones en A Coruña retrasan la llegada de los Reyes a María Pita Enrique Romanos Tardío

Este lunes, 5 de enero, la cabalgata de los Reyes Magos volvió a llenar de magia e ilusión las calles de A Coruña. Un evento marcado por la lluvia, con momentos en los que incluso llegó a caer granizo. Pese al mal tiempo, los coruñeses volvieron a salir a la calle para celebrar un año más las horas previas a la noche más mágica del año, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar reparten regalos.

La cabalgata de 2026, que estaba programada para salir a las 17:30 horas con llegada prevista a la plaza de María Pita sobre las 20:00, comenzó con retraso debido a la tardía llegada de Sus Majestades desde Oriente. Así, el recorrido arrancó poco antes de las 18:00 horas desde el parque de Vioño, en el barrio de Os Mallos.

El desfile avanzó con bastante fluidez por la ronda de Outeiro, pero al llegar a la zona de Cuatro Caminos y la avenida de Linares Rivas, alrededor de las 19:00 horas, una intensa tromba de agua ralentizó la marcha. Durante unos segundos incluso cayó granizo.

Además, el tramo de los Cantones, cerrado al público por las obras, dificultó el paso de la comitiva debido al escaso espacio para maniobrar, lo que retrasó aún más la llegada a la Marina.

Finalmente, las primeras carrozas accedieron a la plaza de María Pita sobre las 20:30 horas, mientras que los Reyes Magos lo hicieron alrededor de las 20:45, con un notable retraso sobre el horario previsto.