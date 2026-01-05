Ofrecido por:
En libertad e investigado por violencia de género el detenido por malos tratos en A Coruña
La detención se produjo en Xuxán el pasado sábado
La jueza de guardia ha decretado libertad para el arrestado por un delito de malos tratos a su pareja, hechos que se produjeron el pasado sábado en un parque del barrio coruñés de Xuxán, alrededor de las 15:00 horas.
Así lo han trasladado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, que han indicado que el pase a disposición judicial se produjo en la tarde del domingo.
La magistrada, en funciones de guardia, ha impuesto sobre el detenido la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con ella. Según han apuntado, el varón está siendo investigado por violencia de género.