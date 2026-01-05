Fiscalía pide medidas de alejamiento para los dos denunciados por agresiones sexuales en A Coruña

Fiscalía pide prohibición de aproximación y comunicación, así como la retirada del pasaporte para el denunciado por una agresión sexual a una víctima menor de edad, que ocurrió supuestamente en la madrugada del viernes al sábado en el barrio coruñés de Xuxán.

Asimismo, el Ministerio Público solicita también medidas de alejamiento para el detenido por otra agresión sexual en la ciudad herculino, en este caso, en O Ventorrillo.

Tras su paso a disposición judicial, los dos hombres se encuentran en libertad y ambos procedimientos continúan abiertos y a la espera de juicio.

La primera actuación hace referencia a unos hechos presuntamente ocurridos entre las 02:00 y 03:00 horas de la madrugada del viernes 2 al sábado 3 de enero. Según fuentes policiales, la agresión tuvo lugar en el interior de un ascensor, tras lo que la víctima consiguió huir. El hombre fue detenido por la Policía Local gracias a la descripción dada por vecinos.

El otro caso se vincula a una presunta agresión sexual, ubicada en el barrio de O Ventorrillo que acabó con la detención de un varón a primera hora de la mañana del sábado por parte de la Policía Local.