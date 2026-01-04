El detenido por una agresión sexual en el barrio de Xuxán, en A Coruña, será juzgado el lunes

El hombre detenido en la madrugada del pasado sábado por agredir sexualmente a una menor en Xuxán será juzgado este lunes en un juicio rápido por violencia de género. La jueza ha decretado ya la retirada de su pasaporte y una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima.

El presunto agresor pasó a disposición judicial el sábado por la tarde y la titular de la plaza 3 de Instrucción del juzgado de guardia acordó su puesta en libertad, con la prohibición de que salga del país. El hombre también tiene prohibido comunicarse con la víctima.

Los hechos se produjeron en el barrio de Xuxán en la madrugada del sábado, entre las 02:00 y las 03:00 horas. La agresión se habría producido en el interior de un ascensor. La víctima logró huir y poco después el hombre, mayor de edad, fue detenido por la Policía Local gracias a la colaboración de los vecinos.

Cuatro detenciones por malos tratos y agresión sexual

La jornada del sábado dejó en la ciudad cuatro detenciones. Además de la del agresor en Xuxán, según informa Europa Press un hombre fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento en la mañana del sábado en Espacio Coruña, en torno a las 13:00 horas. Testigos presenciales apuntaron a que un agente fuera de servicio retuvo al hombre hasta la llegada de la Policía Local y de la Nacional.

Paralelamente, también en Xuxán, se arrestó a un hombre por un delito de malos tratos a su pareja, tal y como ha podido confirmar Quincemil. La detención fue sobre las 15:00 horas y fue puesto posteriormente a disposición de la Policía Nacional.

Además, a primera hora de la mañana, otro varón fue detenido en O Ventorrillo por un delito de agresión sexual. La Local efectuó la detención y lo entregó posteriormente a la Nacional.