Ofrecido por:
Detienen a un hombre por un caso de agresión sexual en el barrio de O Ventorrillo, en A Coruña
Además, se produjo otra detención en Xuxán por un posible caso de malos tratos
Más información: Detenido un hombre por una agresión sexual a una menor en A Coruña
Un hombre ha sido detenido esta mañana en el barrio de O Ventorrilo por un delito de agresión sexual. El arresto se produjo este mismo sábado, a primera hora del día, y fue posteriormente entregado a la Policía Nacional.
Actualmente se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, según apunta Europa Press.
También este sábado se produjo en A Coruña otra detención de un hombre este mediodía, en este caso en Xuxán, por un posible delito de malos tratos a su pareja. Según ha podido confirmar Quincemil, el hombre fue arrestado por la Policía Local y puesto posteriormente a disposición de la Nacional al tratarse de un presunto caso de violencia de género.
Paralelamente, según informó Europa Press, otro hombre fue detenido también en Xuxán por una agresión sexual a una menor.