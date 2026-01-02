El Concello de Culleredo denuncia un uso "sesgado" del expediente de la plaza de ingeniero industrial

El Concello de Culleredo defiende, ante las críticas de la oposición, el proceso de selección para la plaza de ingeniero municipal. Según afirma en un comunicado, el procedimiento ha seguido las bases reguladoras aprobadas y publicadas con plena legalidad y garantías.

En un comunicado, el gobierno local explica que todas las fases del procedimiento están documentadas en el expediente administrativo y que no ha intervenido en la elaboración de pruebas, en la corrección de exámenes, en la valoración de méritos ni en la asignación de puntuaciones, todo ello competencia del Tribunal calificador.

Este estuvo integrado, según informa el Concello, por un presidente, ingeniero de Caminos de la Xunta de Galicia, cuatro vocales, ingenieros industriales de la Universidade da Coruña y el secretario municipal que actúa de secretario del Tribunal. Tras el análisis del expediente, se sostiene que cinco de ellos "mantienen un criterio coincidente y mayoritario, respaldando expresamente la corrección, objetividad, transparencia y legalidad del desarrollo del proceso selectivo".

Desde el gobierno local argumentan que el criterio de uno de los miembros del tribunal no representa la posición del órgano ni manifiesta una división en el mismo o la existencia de irregularidades, algo de lo que acusa a la oposición al entender que los grupos del PP y del BNG omitieron este extremo "de forma deliberada en sus declaraciones públicas, pese a constar de manera expresa en el expediente

administrativo".

Ante esto, el Concello afirma que cinco de los seis miembros del Tribunal están dispuestos a estudiar posibles acciones judiciales frente a quienes han cuestionado su actuación sin pruebas. Además, subraya que ni el alcalde, José Ramón Rioboo, ni la concelleira correspondiente, Marta María Figueroa, "han tenido intervención alguna en el procedimiento selectivo, ni antes ni después de su desarrollo" y que, de haber conocido alguna irregularidad, se habría trasladado el expediente a los órganos competentes.

Por todo ello, acusan a PP y BNG de una "utilización parcial y sesgada del expediente, omitiendo las conclusiones mayoritarias del tribunal y apoyándose únicamente en aquellos elementos que servían a su relato político, con la única finalidad de generar sospechas y menoscabar la imagen del gobierno municipal y, de forma directa, la del alcalde". Argumentan también que "las sospechas insinuadas públicamente no se han traducido en pruebas, denuncias formales ni actuaciones judiciales por parte de quienes las formulan".

En el escrito, el Concello subraya su "compromiso con una administración pública profesional, independiente y garantista", defendiendo la actuación del Tribunal calificador, de los servicios municipales y del alcalde.

El gobierno local defiende una actuación "respetuosa" frente a unas manifestaciones "lamentables" del PP

En lo relativo a las acusaciones de los populares, que el gobierno municipal califica como "lamentables" por su tono y falta de pruebas, el Concello defiende una actitud "respetuosa" por parte del alcalde con los miembros del Tribunal, los aspirantes y la institución.

Entiende, además, que el PP no ha mantenido el respeto institucional al "lanzar acusaciones de enorme gravedad sobre la honorabilidad y profesionalidad de funcionarios públicos y aspirantes, sin pruebas objetivas que las sustenten, contribuyendo a generar una sombra de duda injustificada sobre un proceso selectivo legal y garantista". En este escenario, el Concello de Culleredo "no va a permanecer

impasible".

La denuncia del PP

El pasado 31 de diciembre, el PP de Culleredo demandaba "transparencia y explicaciones" por una tramitación que consideró acelerada para el proceso selectivo de la plaza de ingeniero industrial funcionario de carrera. Para ello alude al voto particular del secretario municipal, como máxima autoridad jurídica del Concello, que observa posibles irregularidades.

Según indican los populares en un comunicado, el secretario apuntó a coincidencias entre el examen del aspirante con mayor puntuación y la plantilla de respuestas del Tribunal y propone medidas como la posible exclusión del candidato para evitar declarar el proceso como nulo.

Además, el grupo del PP critica que durante el pleno del 30 de diciembre, el alcalde quiso "restar valor al contenido del voto particular" argumentando que era una posición minoritaria y que tanto Rioboo como la concelleira Figueroa sostuvieron que "no hay base" ni "intervención política", algo que en la oposición entienden como no sustitutivo de "transparencia".

Por todo ello, el partido ha pedido explicaciones.