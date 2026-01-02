Una colisión entre dos vehículos en A Coruña se salda sin heridos

La mañana de este viernes, 2 de enero, ha comenzado en A Coruña con un accidente leve en la N-550 a la altura de Pedralonga. Dos vehículos sufrieron una colisión a la altura del kilómetro 4, a unos minutos de las 10:00 horas.

El siniestro se produjo en el viaducto que pasa sobre Alfonso Molina, a la altura del Alcampo, en la zona de Pedralonga. Hasta el lugar se desplazó la Policía, así como el 061, una grúa para retirar los turismos accidentados y un equipo de bomberos para labores de limpieza.

Afortunadamente, el accidente se saldó sin heridos y tampoco se registraron afecciones al tráfico en la zona, según informa la Policía Local.

Unas horas antes, pasada la medianoche, un turismo sufrió una salida de vía en Alfonso Molina, a la altura del kilómetro 1,2 en la zona de Ponte da Pedra. El suceso no fue a más y en este caso tampoco hubo que lamentar heridos.