Una persona resulta herida tras un accidente en Oleiros (A Coruña) con cuatro coches implicados

La tarde del último día del año ha transcurrido en el municipio de Oleiros con un accidente de tráfico con cuatro coches implicados y una persona herida. El siniestro se produjo sobre las 14:25 horas en Santa Cruz, cerca de la glorieta en la avenida Concepción Arenal.

A raíz del accidente, además de daños materiales, una de las personas implicadas se quejaba de un fuerte dolor en la zona del pecho, por lo que recibió asistencia sanitaria.

Hasta el lugar también se desplazaron los bomberos de Oleiros, que procedieron a limpiar la zona del accidente.