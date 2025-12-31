Liberan en A Coruña a una mujer mayor que se quedó encerrada en los baños del parque de San Diego

Vista del parque de San Diego con el puerto de A Coruña al fondo. Carmen G. Mariñas

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que llevar a cabo esta mañana una tarea asistencial para rescatar a una mujer mayor que se había quedado encerrada en los baños públicos del parque de San Diego durante cerca de una hora.

Alertados por la Policía Local sobre las 11:50 horas, hasta el lugar se desplazó una unidad con dos vehículos y tres bomberos.

Una vez allí, procedieron a la apertura forzada de la puerta del baño, retirando por completo la cerradura para evitar que el suceso se repitiera. Posteriormente, se dio aviso a la empresa gestora para que pueda reponer una cerradura funcional en los baños.