Liberan en A Coruña a una mujer mayor que se quedó encerrada en los baños del parque de San Diego
Los Bomberos movilizaron dos vehículos hasta el lugar, donde también intervino la Policía Local.
Los Bomberos de A Coruña tuvieron que llevar a cabo esta mañana una tarea asistencial para rescatar a una mujer mayor que se había quedado encerrada en los baños públicos del parque de San Diego durante cerca de una hora.
Alertados por la Policía Local sobre las 11:50 horas, hasta el lugar se desplazó una unidad con dos vehículos y tres bomberos.
Una vez allí, procedieron a la apertura forzada de la puerta del baño, retirando por completo la cerradura para evitar que el suceso se repitiera. Posteriormente, se dio aviso a la empresa gestora para que pueda reponer una cerradura funcional en los baños.